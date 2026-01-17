Премьер Молдавии Мунтяну высказался в поддержку присоединения к Румынии

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну высказался в поддержку присоединения своей страны к Румынии. Его слова передает Observatorul de Nord.

«Как гражданин Александр Мунтяну я бы проголосовал за объединение с Румынией. Но как премьер-министр я обязан выполнить волю большинства граждан, которые уже трижды проголосовали за интеграцию в Европейский союз», — подчеркнул политик.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала бы за ликвидацию республики и вхождение в состав Румынии, так как это бы помогло «противостоять России». Она добавила, что республике сложно выжить одной.