Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил артистов с профессиональным праздником. Как сообщает ТАСС, он в 2026 году отмечается впервые.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре «Россия» зачитал текст поздравления. В нем глава государства назвал символичным тот факт, что праздник приурочен ко дню рождения режиссера, актера и педагога Константина Станиславского.

Путин также заявил, что праздник станет заметным событием и обретет традиции.

День артиста впервые отмечается в России 17 января. В этот день по всей стране проходит несколько праздничных мероприятий. Награждение культурных деятелей планируется сделать постоянной частью празднования Дня артиста.