08:01, 17 января 2026МирЭксклюзив

Роль императора в современной Японии раскрыли с неожиданной стороны

Востоковед Нелидов: Император для японцев — символ национальной идентичности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rodrigo Reyes Marin / Pool via Reuters

Несмотря на крушение империи в 1945 году, для японцев правление императора остается вопросом национальной идентичности и единства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Владимир Нелидов.

По его словам, до конца Второй мировой войны японские монархи официально обладали «божественным статусом», пока император Хирохито не отказался от этой нормы под давлением американской оккупационной администрации. Однако неофициальный культ монарха процветает в стране до сих пор.

«Нет императора — нет японцев и Японии. И в этом принципиальное отличие японской монархии от любой европейской», — объяснил Нелидов.

При этом, рассказывает эксперт, пойти на превращение побежденной страны в республику США так и не решились, хотя Британия и СССР выступали именно за такой вариант.

«Американцы не просчитались. Хирохито своим авторитетом фактически санкционировал оккупацию. Благодаря этому в стране практически не было протестов против нового порядка», — заключил он.

При этом, обращает внимание востоковед, хотя император Японии и перестал быть формальным главой государства, юридически он так и не стал «обычным гражданином».

Статус и образ жизни императора по-прежнему определяются не столько правовыми нормами, сколько вековыми традициями. Так, члены императорской семьи до сих пор не имеют фамилий, а их повседневная жизнь регулируется Управлением императорского двора — закрытой и малопубличной структурой.

В 2025 году премьер-министром Японии впервые в истории стала женщина. Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити получила этот пост 21 октября 2025 года после победы ее партии на выборах.

