Россиян предупредили об ожидании замедления роста зарплат в 2026 году

Депутат Бессараб спрогнозировала замедление роста зарплат в 2026 году

В 2026 году россияне столкнутся с замедлением роста заработных плат, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим прогнозом депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что мы столкнемся с замедлением роста зарплат в 2026 году. Потому что ключевая ставка Центрального Банка, повышение налогов приводят к определенному замедлению экономики и, безусловно, к замедлению роста заработных плат», — объяснила Бессараб.

При этом депутат добавила, что развитие тех или иных направлений экономики ожидается при поддержке государственного сектора, федерального бюджета и региональных бюджетов.

«Но рост заработных плат, рост экономики очень серьезно завязан на ключевую ставку», — заключила она.

Ранее, согласно данным Росстата, стало известно, что к середине декабря 2025 года средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной муки и пшеничной выросли на 13,44 процента в годовом выражении, до 99,79 рубля за килограмм, а на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 11,21 процента, до 116,97 рубля. С учетом того, что общая инфляция находится в районе шести процентов, скорость роста стоимости хлеба обогнала ее в два раза.

