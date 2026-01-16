Рост цен на хлеб в России в два раза обогнал инфляцию

«Ъ»: Средние цены на ржаной хлеб в России выросли на 13,4 процента в 2025 году

К середине декабря 2025 года средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной муки и пшеничной выросли на 13,44 процента в годовом выражении, до 99,79 рубля за килограмм, а на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 11,21 процента, до 116,97 рубля. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

С учетом того, что общая инфляция находится в районе шести процентов, скорость роста стоимости хлеба обогнала ее в два раза. При этом, как отмечает исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев, рентабельность хлебопекарен из-за роста расходов остается на минимальном уровне — в районе двух-трех процентов.

По его словам, одной из основных причин столь серьезного роста стало удорожание логистики, поскольку на нее при выпуске хлеба массовых сортов приходится до четверти всех расходов.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов напомним, что бизнес также сталкивается с подорожанием энергетики и необходимостью увеличивать зарплаты для удержания сотрудников. Более быстрый рост цен на продукцию из ржаной муки связан с сокращением посевных площадей. В январе-ноябре 2025 года, по данным Росстата, производство ржаной муки в стране сократилось на 10,3 процента в годовом выражении.

Отказываться от ржи российские сельхозпроизводители начали из-за сложностей выращивания культуры и закрытия внешних рынков сбыта. Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина подтвердила, что из-за более низкой урожайности культура остается менее привлекательной для фермеров, чем пшеница.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 12 января 2026 года цены в России выросли на 1,26 процента. Прогноз Центробанка по инфляции на текущий год составляет 4-5 процента.