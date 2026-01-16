Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:34, 16 января 2026Экономика

Рост цен на хлеб в России в два раза обогнал инфляцию

«Ъ»: Средние цены на ржаной хлеб в России выросли на 13,4 процента в 2025 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

К середине декабря 2025 года средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной муки и пшеничной выросли на 13,44 процента в годовом выражении, до 99,79 рубля за килограмм, а на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 11,21 процента, до 116,97 рубля. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

С учетом того, что общая инфляция находится в районе шести процентов, скорость роста стоимости хлеба обогнала ее в два раза. При этом, как отмечает исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев, рентабельность хлебопекарен из-за роста расходов остается на минимальном уровне — в районе двух-трех процентов.

По его словам, одной из основных причин столь серьезного роста стало удорожание логистики, поскольку на нее при выпуске хлеба массовых сортов приходится до четверти всех расходов.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов напомним, что бизнес также сталкивается с подорожанием энергетики и необходимостью увеличивать зарплаты для удержания сотрудников. Более быстрый рост цен на продукцию из ржаной муки связан с сокращением посевных площадей. В январе-ноябре 2025 года, по данным Росстата, производство ржаной муки в стране сократилось на 10,3 процента в годовом выражении.

Отказываться от ржи российские сельхозпроизводители начали из-за сложностей выращивания культуры и закрытия внешних рынков сбыта. Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина подтвердила, что из-за более низкой урожайности культура остается менее привлекательной для фермеров, чем пшеница.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 12 января 2026 года цены в России выросли на 1,26 процента. Прогноз Центробанка по инфляции на текущий год составляет 4-5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США подали в суд на Россию за царские долги. Сотни миллиардов долларов хотят забрать из замороженных активов

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Госдуме захотели выдворять мигрантов за еще одно нарушение

    Китайская компания запустила четыре спутника

    ФСБ раскрыла схему с вовлечением российских подростков в диверсии через чаты знакомств

    Россиянин поставил на поражение «Реала» и выиграл 900 тысяч рублей

    Криминальный авторитет из 90-х ответит за расправу над депутатом Госдумы

    Британия начала подготовку к войне в граничащей с Россией стране

    В Польше указали на вседозволенность украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok