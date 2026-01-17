Российские морпехи получили разведданные от бойца ВСУ

Реклама

РИА Новости: Морпехи получили разведданные от бойца ВСУ и нанесли удары
Евгений Силаев
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские морпехи взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили от него разведданные о позициях противника и нанесли удары. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Грибан в беседе с РИА Новости.

«При пленении противник сдался и передал нам информацию, сколько их находится в этом квадрате. Эти сведения помогли нашей артиллерии и операторам FPV-дронов нанести точные удары по выявленным группам», — рассказал военнослужащий.

Ранее пленный боец ВСУ Николай Полипчук заявил, что хотел бы передать координаты русским бойцам для удара по территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

