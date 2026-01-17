Российский рэпер попал в базу данных «Миротворца»

Рэпер Boulevard Depo попал в базу данных «Миротворца»

Российский рэпер Boulevard Depo (Артем Кулик) попал в базу данных экстремистского и заблокированного в России сайта «Миротворец». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Уточняется, что музыканта обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины и пропаганду.

2 января в базу данных сайта «Миротворец» были внесены 24 ребенка. При этом там оказались даже пятилетние дети — года рождения варьируются от 2010 до 2021. Там оказались не только россияне, но и граждане Украины, Германии и Абхазии.

