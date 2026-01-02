В базу «Миротворца» попали 24 ребенка

В базу экстремистского и заблокированного в России украинского сайта «Миротворец» были внесены 24 ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Уточняется, что все они были добавлены в базу сайта 2 января. При этом там оказались даже пятилетние дети — года рождения варьируются от 2010 до 2021. Там оказались не только россияне, но и граждане Украины, Германии и Абхазии.

Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, подобными действия украинские власти намерены посеять межнациональную рознь на десятилетия вперед.

Ранее стало известно, что одна из жертв удара Вооруженных сил Украины по Хорлам в Херсонской области находилась в базе данных «Миротворца».