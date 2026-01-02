Одна из погибших в Хорлах находилась в базе «Миротворца»

Погибшая в Хорлах студентка Сабинова находилась в списках «Миротворца»

Студентка Анастасия Сабитова, которая погибла при ударе Вооруженных сил Украины на Хорлы в Херсонской области, находилась в базе экстремистского и заблокированного в России украинского сайта «Миротворец». Ей было 24 года. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта «Герои Херсонщины».

«Укронацисты записали ее в список тех, кого хотели уничтожить, ещё раньше они разместили ее данные на сайте "Миротворец"», — говорится в сообщении. Отмечается, что девушка была финалисткой проекта «Герои Херсонщины: Все СВОи» и работала в ЗАГСе. У нее осталась трехлетняя дочь.

Организаторы проекта выразили соболезнования родным и близким погибшей.

ВСУ атаковали беспилотниками Хорлы на побережье Черного моря в новогоднюю ночь. Позднее губернатор Владимир Сальдо предположил, что атаку беспилотниками мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра». Его ранее перекинули на правый берег Херсонской области с других направлений.