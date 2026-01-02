Реклама

Названы вероятные исполнители теракта в Хорлах

Сальдо: Теракт в Хорлах мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра»
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, кто мог атаковать Хорлы в ночь на 1 января. Подробности о теракте он раскрыл РИА Новости.

По словам Сальдо, атаку беспилотниками в Херсонской области мог совершить отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра». Его ранее перекинули на правый берег Херсонской области с других направлений.

До этого стало известно, что западные хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ в Херсонской области. Число погибших при теракте в Хорлах между тем выросло до 27.

Как сообщил Минздрав, после атаки на Хорлы в больницах находятся 14 пострадавших, среди них пятеро детей. Пострадавшие проходят стационарное лечение в медицинских учреждениях Республики Крым и Херсонской области. Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.

