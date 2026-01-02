Реклама

08:23, 2 января 2026Россия

Минздрав рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы в Херсонской области, в больницах находятся 14 пострадавших, среди них пятеро детей. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова пишет ТАСС.

Пострадавшие находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Республики Крым и Херсонской области. Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.

ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах прямо в новогоднюю ночь. В результате чего погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Еще 31 человек получили ранения.

На сайте администрации региона был опубликован первый список погибших в результате украинского удара, получилось установить личности только семи человек.

В заявлении отметили, что установление личностей остальных погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.

