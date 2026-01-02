Реклама

10:03, 2 января 2026Россия

Хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ в Херсонской области

Глава Херсона Сальдо: Западные хакеры атаковали сайт со списками жертв атаки ВСУ
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ в регионе. Информацию об этом передает ТАСС.

Списки погибших были опубликованы на портале администрации губернатора и правительства Херсонской области. «Из-за действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших лишены возможности получать оперативную информацию. Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности», — отметил Сальдо.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. При атаке ВСУ были задействованы три дрона. После попадания в здание начался пожар. На данный момент количество жертв увеличилось до 27 человек.

