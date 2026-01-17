Священник РПЦ высказался о популярных у православных окунаниях в прорубь на Крещение

Протоиерей Первозванский: Крещенские купания обладают миссионерским потенциалом

Крещенские купания обладают большим миссионерским потенциалом, считает протоиерей Максим Первозванский. Так в разговоре с «Лентой.ру» священник РПЦ высказался о популярном у православных окунании в прорубь на Крещение.

«Раз купания происходят на праздник Крещения Господня, значит, они имеют отношение к празднику Крещения. Это, конечно, не церковный обряд. Это не таинство. Там не происходит каких-то мистических событий. Поэтому не стоит приравнивать его к тому, что происходит в церкви. Это замечательная народная традиция. Одна из немногих, в которой принимают участие люди, даже достаточно далекие от церкви», — отметил Первозванский.

Мне кажется, что крещенские купания обладают очень большим миссионерским потенциалом Максим Первозванский протоиерей

По словам протоиерея, мнения, которые часто высказываются некоторыми священниками, что окунания не имеют отношения к празднику, — это неправда.

«Еще как имеют. Дело в том, что полагается в этот день крестный ход на иордань так называемую, на воды для освещения. В России как раз это получается проруби, в которых впоследствии люди окунаются. Сейчас у нас многие люди, которые в храм не ходят, хотя бы таким образом приобщаются к нашим церковным и народным традициям», — заключил он.

Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что купание в ледяной воде на Крещение не смоет грехи и вредно без молитвы. Он напомнил, что грехи прощаются таинством покаяния, исповедью и причащением. Крещенские купания к ним не относятся.

