Трамп заявил о готовности к переговорам с Данией и европейскими странами по Гренландии

Вашингтон готов к немедленному началу переговоров с Данией и несколькими европейскими странами по вопросу о вхождении Гренландии в состав США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет ТАСС.

По словам политика, многие лидеры США пытались достичь договоренностей о вхождении Гренландии в состав США, но «Дания всегда отказывала».

«США готовы к немедленному началу переговоров с Данией», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что американская сторона ведет переговоры с Североатлантическим альянсом о будущем Гренландии.