В Литве нашли виновных в поджоге производящего оборудование для ВСУ завода

Reuters: Литва винит Россию в попытке поджога производства радиосканеров для ВСУ

В Литве попытались организовать поджог завода, производящего оборудование для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Власти подозревают, что к инциденту причастна российская военная разведка, пишет Reuters.

По данным литовской прокуратуры, по делу о поджоге в 2024 году предприятия, которое осуществляет поставки радиоволновых сканеров украинским войскам, арестовали шесть человек — граждан Испании, Колумбии, Кубы, РФ и Беларуси. По версии Литвы, фигуранты выполняли задание российской военной разведки ГРУ и получили за это от 5 до 10 тысяч евро. Каждому из них грозит тюремный срок до 15 лет.

Правоохранительные органы полагают, что преступная группа собиралась продолжить совершать аналогичные диверсии на объектах нефтяной инфраструктуры в Румынии, строительных складах в Польше, автобусах, почтовых отделениях и кинотеатре в Чехии.

