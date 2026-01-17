В России оценили призыв к США переключиться на Шпицберген

Посол Корчунов назвал провокацией призыв к США переключиться на Шпицберген

Посол России в Осло Николай Корчунов в беседе с РИА Новости оценил призывы президента Хорватии Зорана Милановича к США обратить внимание не на Гренландию, а на Шпицберген, назвав эту идею провокационной.

«Полагаем, что данный комментарий в текущих условиях носит весьма провокационный характер», — отметил собеседник агентства.

Посол подчеркнул, что подобная позиция служит новым подтверждением того, что в странах НАТО углубляется склонность к игнорированию фундаментальных норм международного права, даже во взаимоотношениях между собой.

Миланович ранее призвал Вашингтон уделить внимание архипелагу Шпицберген, а не Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона ведет переговоры с Североатлантическим альянсом о будущем Гренландии.