Власти Херсонской области заявили о готовности допустить миссию ООН в Хорлы

Сальдо: Власти Херсонской области готовы предоставить доступ миссии ООН в Хорлы

Власти Херсонской области готовы предоставить доступ миссии ООН в Хорлы для расследования теракта. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«Конечно же, если ООН направит представителей своих на место этого мрачного события, мы все сделаем для того, чтобы они туда были допущены», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что в таком случае необходимо проработать и учесть все меры безопасности, поскольку украинская сторона способна устроить любую провокацию.

При этом Сальдо отметил, что заинтересованности в расследовании преступления в ООН не наблюдается.

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. При атаке ВСУ были задействованы три дрона, один из них был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здание начался сильный пожар.