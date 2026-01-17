Реклама

23:27, 17 января 2026Мир

Захарова сравнила западные страны с бешеным ежиком

Захарова заявила, что Запад замотался в клубок собственных обид и фобий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе «Русский Мир» на телеканал СПАС заявила, что РФ не отдалялась от Запада, он сам замотался в клубок собственных обид и фобий.

«Мы не отдалялись с Западом, Запад замотался в какой-то клубок собственных обид, безумий, фобий и в этом каком-то страшном аду собственных глупостей и находится», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что действия западных государств в сложившейся ситуации уподобляются поведению свернувшегося ежа, который, по сути, изолировал лишь самого себя. Захарова также подчеркнула, что опасения Запада в отношении России лишены объективных оснований и скорее напоминают иррациональную фобию.

«Только это какой-то не добрый, хороший ежик, у которого на инстинктивном уровне прошиты определенные рефлексы, а это такой бешеный ежик», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее Захарова обвинила страны Европейского союза и Великобританию в препятствовании мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат отметила, что политические элиты этих стран воспринимают урегулирование украинского конфликта как угрозу своему глобальному влиянию.

