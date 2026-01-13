Захарова обвинила Великобританию и ЕС в препятствовании миру на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Европейского союза (ЕС) и Великобританию в препятствовании мирному урегулированию конфликта на Украине. Ее слова передает ТАСС.

«Великобритания и ЕС активно и целенаправленно препятствуют политическим и дипломатическим решениям украинского кризиса», — сказала она.

Дипломат отметила, что политические элиты этих стран воспринимают урегулирование украинского конфликта как угрозу своему глобальному влиянию.

Ранее Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского монстром. По ее словам, Запад сам породил угрозу, конструируя его образ.