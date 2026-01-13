Реклама

17:08, 13 января 2026Мир

Захарова назвала препятствующие миру на Украине страны

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Европейского союза (ЕС) и Великобританию в препятствовании мирному урегулированию конфликта на Украине. Ее слова передает ТАСС.

«Великобритания и ЕС активно и целенаправленно препятствуют политическим и дипломатическим решениям украинского кризиса», — сказала она.

Дипломат отметила, что политические элиты этих стран воспринимают урегулирование украинского конфликта как угрозу своему глобальному влиянию.

Ранее Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского монстром. По ее словам, Запад сам породил угрозу, конструируя его образ.

