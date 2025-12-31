Реклама

12:44, 31 декабря 2025Россия

Захарова назвала Зеленского монстром

Захарова: Запад сам породил угрозу, создавая образ Зеленского
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Образ президента Украины Владимира Зеленского, сформированный западными странами, оборачивается угрозой уже для самих его создателей. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «монстр», которого вырастил Запад, «дышит им в затылок».

Захарова подчеркнула, что поставляемые Украине вооружения распространились далеко за пределы региона, в том числе за пределы Европы. Она отметила, что Зеленский уже проявлял себя за пределами украинского конфликта, в частности на Африканском континенте.

Кроме того, в западных странах начали менять риторику в отношении Зеленского: его все реже называют «борцом за демократию» и все чаще обращают внимание на коррупцию и внутренние проблемы киевского режима. Захарова призвала западные общества «проснуться» и осознать последствия собственных политических решений.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен допустил, что Зеленский может покинуть Украину после завершения конфликта с Россией.

