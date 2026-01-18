Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 18 января 2026Бывший СССР

Бизнесмена Карапетяна выпустили из СИЗО

Российского бизнесмена Карапетяна выпустили из СИЗО под домашний арест
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Обвиняемого в Армении российского бизнесмена Самвела Карапетяна выпустили из следственного изолятора в Ереване под домашний арест. Об этом пишет News.am.

Как сообщается, утром 18 января правоохранители конвоировали Карапетяна из СИЗО к его особняку в Ереване. Несмотря на погодные условия, предпринимателя возле его дома встретили десятки человек.

Один из адвокатов бизнесмена, Арам Вардеванян, заявил, что тот в настоящий момент нуждается в стационарном лечении. По словам юриста, решение о переводе Карапетяна в СИЗО было принято вопреки его проблемам со здоровьем.

17 января суд отклонил ходатайство следствия о применении меры пресечения в виде заключения под стражу Карапетяна и предписал перевести его под домашний арест. Также суд снял запрет на публичные выступления предпринимателя.

Ранее племянник Карапетяна Нарек Карапетян дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. На странице движения «По-нашему» в социальных сетях был размещен пост с короткой подписью «Скоро».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России удивились одному требованию Мерца к немцам

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Сотни тысяч россиян остались без электроснабжения после ударов ВСУ

    В стране НАТО обвинили лидеров ЕС в лицемерии и сравнили с попугаями

    Бывший президент Молдавии обвинил Санду в шантаже западных покровителей

    Очередная атака ВСУ на российский регион привела к жертве

    Валиева заявила о возвращении на соревнования

    Аллегрова отсудила у россиянина больше миллиона рублей

    ВС России нанесли удар по Харькову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok