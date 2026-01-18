Российского бизнесмена Карапетяна выпустили из СИЗО под домашний арест

Обвиняемого в Армении российского бизнесмена Самвела Карапетяна выпустили из следственного изолятора в Ереване под домашний арест. Об этом пишет News.am.

Как сообщается, утром 18 января правоохранители конвоировали Карапетяна из СИЗО к его особняку в Ереване. Несмотря на погодные условия, предпринимателя возле его дома встретили десятки человек.

Один из адвокатов бизнесмена, Арам Вардеванян, заявил, что тот в настоящий момент нуждается в стационарном лечении. По словам юриста, решение о переводе Карапетяна в СИЗО было принято вопреки его проблемам со здоровьем.

17 января суд отклонил ходатайство следствия о применении меры пресечения в виде заключения под стражу Карапетяна и предписал перевести его под домашний арест. Также суд снял запрет на публичные выступления предпринимателя.

Ранее племянник Карапетяна Нарек Карапетян дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. На странице движения «По-нашему» в социальных сетях был размещен пост с короткой подписью «Скоро».