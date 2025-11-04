Племянник арестованного российского бизнесмена дал интервью Карлсону

Племянник арестованного бизнесмена Карапетяна дал интервью журналисту Карлсону

Племянник арестованного в Армении российского бизнесмена Самвела Карапетяна Нарек Карапетян дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает пресс-служба движения «По-нашему».

На странице движения в социальных сетях был размещен пост с короткой подписью «Скоро». К публикации прикреплен видеоролик с анонсом интервью.

Карапетян объявил о создании политического движения в Армении 14 июля. Он обвинил премьер-министра республики Никола Пашиняна в политике «черно-белого искусственного разделения» страны и заявил о наличии в окружении политика несогласных с его действиями.

Ранее Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Представители силовых структур страны провели обыски в головном офисе компании «Электрические сети Армении», принадлежащей предпринимателю.