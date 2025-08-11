Бывший СССР
В Армении признали неправомерным задержание Карапетяна

Адвокат Гаспарян: Суд Армении признал неправомерным задержание Карапетяна
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Плакат с надписью

Плакат с надписью "Свободу Самвелу Карапетяну". Фото: Стрингер / РИА Новости

Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила адвокат предпринимателя Лиана Гаспарян.

«Суд счел, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня было неправомерным, в результате чего Карапетян незаконно содержался под стражей около девяти и более часов», — говорится в публикации.

Она отметила, что вердикт апелляционной инстанции доказывает, что дело против бизнесмена построено вокруг множества неправовых и неправомерных решений.

Ранее Карапетян выиграл в Международном суде дело против Армении о национализации «Электросетей». Согласно решению суда, принятые Арменией поправки не соответствуют международным обязательствам республики и должны быть приостановлены.

