В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской

Экс-депутат Замятин: Неизвестные разбили мемориальную доску у дома Политковской

В Москве неизвестные разбили мемориальную доску у дома застреленной в 2006 году журналистки Анны Политковской. Об этом заявил бывший депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзино Александр Замятин в Telegram-канале.

«[Неизвестные] разбили мемориальную доску Анны Политковской на Лесной улице, где она была убита 7 октября 2006 года за свою журналистскую и правозащитную работу», — рассказал экс-депутат, приложив фото разбитой доски.

Дополнительных подробностей инцидента в настоящий момент не сообщается.

Анна Политковская (урожденная Мазепа) — российская журналистка, пресс-секретарь издания «Новая газета», общественная деятельница, правозащитница и писательница, ставшая известной благодаря материалам о второй чеченской войне. Журналистка была застрелена Рустамом Махмудовым в лифте своего дома.

Ранее бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию расправы над Политковской и помилованный за участие в специальной военной операции, был награжден орденом Мужества. Орденом Мужества награждают тех, кто проявил храбрость при выполнении боевого задания.