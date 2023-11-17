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19:41, 17 ноября 2023Силовые структуры

Помилованного организатора расправы над Политковской наградили орденом на СВО

Помилованный организатор убийства Политковской награжден орденом Мужества
Начало событий в новости Появилось первое видео с помилованным организатором убийства Политковской на СВО

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию расправы над журналисткой Анной Политковской и помилованный за участие в специальной военной операции (СВО), награжден орденом Мужества. Об этом сообщает Baza со ссылкой на актрису Юлию Шиферштейн.

По ее словам, служба Сергея в зоне проведения СВО отмечена и другими наградами. Друзья не считают его уголовником и называют героем.

Орденом Мужества награждают тех, кто проявил храбрость при выполнении боевого задания.

Ранее 17 ноября появилось первое видео Хаджикурбанова впервые после помилования. Он в военной форме и с кружкой в руке произносит тост за победу. «Для того чтобы была чистота, нужно немножко поваляться в грязи», — говорит он.

Хаджикурбанов был помилован за участие в СВО. После окончания контракта он заключил еще один и продолжил службу на командирской должности. Дети Политковской отказались считать Хаджикурбанова искупившим свою вину и заявили, что помилование не говорит о его раскаянии. В Кремле в связи с его помилованием пояснили, что общественный резонанс уголовного дела не может служить поводом для отказа помиловать заключенного за участие в СВО.

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      Любовь Ширижик
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