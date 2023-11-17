Появилось первое видео с помилованным организатором убийства Политковской на СВО

Опубликовано первое видео с помилованным организатором убийства Политковской

Организатор убийства журналистки Анны Политковской — бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов — появился на видео впервые после помилования. Ролик с его участием опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах, снятых в зоне проведения специальной военной операции (СВО), Хаджикурбанов в военной форме и с кружкой в руке произносит тост за победу. «Для того чтобы была чистота, нужно немножко поваляться в грязи», — говорит он.

Канал предполагает, что видео было снято весной 2023 года. На одной из фотографий Хаджикурбанов держит в руках флаг России со своим позывным — Ворон.

Хаджикурбанов был помилован за участие в СВО. После окончания контракта он заключил еще один и продолжил службу на командирской должности. Дети Политковской отказались считать Хаджикурбанова искупившим свою вину и заявили, что помилование не говорит о его раскаянии. В Кремле в связи с помилованием фигуранта дела об убийстве журналистки пояснили, что общественный резонанс уголовного дела не может служить поводом для отказа помиловать заключенного за участие в СВО.