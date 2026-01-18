Медведев: США предпочитают Гренландию атлантической солидарности

США предпочитают Гренландию «атлантической солидарности». Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«США готовятся атаковать Гренландию, выбирая сам остров, а не какую-то там атлантическую солидарность», — написал он, добавив, что «наглые европейцы будут наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО».

Политик сравнил эти новости с абсурдными прогнозами прошлых лет, отметив, что они сбываются.

В среду, 14 января, в Белом доме прошла встреча глав МИД Дании и Гренландии с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт хотели убедить Вашингтон отказаться от притязаний американской стороны на остров. Однако позицию США по этому вопросу изменить не удалось.

Министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт расплакалась после встречи, сообщив, что давление на остров лишь усилилось.