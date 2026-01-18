Украинский бизнесмен рассказал о взятках бывшему главе СБУ

Украинский бизнесмен Сергей Ваганян рассказал, что давал взятки бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Его слова со ссылкой на интервью экс-нардепу Бориславу Березе приводит «Страна.ua».
По его словам, он передавал Баканову и другим прежним руководителям СБУ деньги, а также дорогие автомобили и объекты недвижимости. В подтверждение своих слов Ваганян опубликовал видео, которое, как он утверждает, было снято скрытой камерой, где запечатлен процесс передачи средств Баканову. На кадры попали крупные пачки денег.
Со слов Ваганяна, взятки в СБУ брали за «содействие бизнесу» (в том числе для прохождения товаров через таможню) и за кадровые назначения. Предприниматель утверждает, что в определенный момент он напрямую пожаловался на взятки президенту страны Владимиру Зеленскому, с которым был лично знаком. Тот заверил его, что Баканов будет привлечен к ответственности, но никаких реальных шагов для этого предпринято не было.
В декабре сообщалось, что Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95», в том числе Баканова.
В 2024 году депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждал, что Баканов был причастен к созданию в штаб-квартире СБУ в Киеве в 2022 году концентрационного лагеря для проведения пыток. Как указывает свидетель, помещение находилось в главном офисе спецслужбы в Киеве по адресу улица Владимирская, 33.