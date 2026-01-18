Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:36, 18 января 2026Бывший СССР

Украинский бизнесмен рассказал о взятках бывшему главе СБУ

Бизнесмен Ваганян рассказал, что давал взятки бывшему главе СБУ Баканову
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock / Fotodom  

Украинский бизнесмен Сергей Ваганян рассказал, что давал взятки бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Его слова со ссылкой на интервью экс-нардепу Бориславу Березе приводит «Страна.ua».

По его словам, он передавал Баканову и другим прежним руководителям СБУ деньги, а также дорогие автомобили и объекты недвижимости. В подтверждение своих слов Ваганян опубликовал видео, которое, как он утверждает, было снято скрытой камерой, где запечатлен процесс передачи средств Баканову. На кадры попали крупные пачки денег.

Со слов Ваганяна, взятки в СБУ брали за «содействие бизнесу» (в том числе для прохождения товаров через таможню) и за кадровые назначения. Предприниматель утверждает, что в определенный момент он напрямую пожаловался на взятки президенту страны Владимиру Зеленскому, с которым был лично знаком. Тот заверил его, что Баканов будет привлечен к ответственности, но никаких реальных шагов для этого предпринято не было.

В декабре сообщалось, что Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95», в том числе Баканова.

В 2024 году депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждал, что Баканов был причастен к созданию в штаб-квартире СБУ в Киеве в 2022 году концентрационного лагеря для проведения пыток. Как указывает свидетель, помещение находилось в главном офисе спецслужбы в Киеве по адресу улица Владимирская, 33.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России удивились одному требованию Мерца к немцам

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Сотни тысяч россиян остались без электроснабжения после ударов ВСУ

    В стране НАТО обвинили лидеров ЕС в лицемерии и сравнили с попугаями

    Бывший президент Молдавии обвинил Санду в шантаже западных покровителей

    Очередная атака ВСУ на российский регион привела к жертве

    Валиева заявила о возвращении на соревнования

    Аллегрова отсудила у россиянина больше миллиона рублей

    ВС России нанесли удар по Харькову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok