Украинский бизнесмен рассказал о взятках бывшему главе СБУ

Бизнесмен Ваганян рассказал, что давал взятки бывшему главе СБУ Баканову

Украинский бизнесмен Сергей Ваганян рассказал, что давал взятки бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Его слова со ссылкой на интервью экс-нардепу Бориславу Березе приводит «Страна.ua».

По его словам, он передавал Баканову и другим прежним руководителям СБУ деньги, а также дорогие автомобили и объекты недвижимости. В подтверждение своих слов Ваганян опубликовал видео, которое, как он утверждает, было снято скрытой камерой, где запечатлен процесс передачи средств Баканову. На кадры попали крупные пачки денег.

Со слов Ваганяна, взятки в СБУ брали за «содействие бизнесу» (в том числе для прохождения товаров через таможню) и за кадровые назначения. Предприниматель утверждает, что в определенный момент он напрямую пожаловался на взятки президенту страны Владимиру Зеленскому, с которым был лично знаком. Тот заверил его, что Баканов будет привлечен к ответственности, но никаких реальных шагов для этого предпринято не было.

В декабре сообщалось, что Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95», в том числе Баканова.

В 2024 году депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждал, что Баканов был причастен к созданию в штаб-квартире СБУ в Киеве в 2022 году концентрационного лагеря для проведения пыток. Как указывает свидетель, помещение находилось в главном офисе спецслужбы в Киеве по адресу улица Владимирская, 33.

