Стало известно об избавлении Зеленского от людей из комедийного прошлого

Times: Зеленский отстранил от должностей часть выходцев из студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95». Об этом пишет британская газета The Times.

Издание отмечает, что из 15 бывших сотрудников «Квартала», которые ранее получили руководящие должности, девять были уволены Зеленским. В их числе в материале упоминаются экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, бывший первый помощник президента Сергей Шефир и экс-заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.

В материале подчеркивается, что зависимость президента Украины от соратников времен его комедийной карьеры стала оборачиваться против него самого, в частности, из-за ряда коррупционных скандалов с участием его ближайшего окружения.

Ранее The Times сообщила, что кумовство и коррупция грозят Зеленскому катастрофой как в политическом, так и в военном плане.