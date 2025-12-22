Реклама

22 декабря 2025

В Британии предрекли катастрофу из-за кумовства и коррупции на Украине

The Times: Кумовство и коррупция грозят Зеленскому катастрофой
Варвара Кошечкина
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Кумовство и коррупция грозят украинскому лидеру Владимиру Зеленскому катастрофой как в политическом, так и в военном плане. Об этом пишет британская газета The Times.

Авторы напомнили обещание Зеленского во время предвыборной кампании искоренить кумовство и коррупцию, ставшие повсеместными в украинской политике.

«В течение года после победы на выборах в 2019 году Зеленский назначил на высокие государственные посты 15 человек, связанных с его комедийной труппой "Квартал 95"», — говорится в тексте.

Тогда Зеленский объяснил свое решение необходимостью окружить себя теми, кому он может доверять. Но сейчас, считают авторы, на фоне коррупционного скандала, такое решение «грозит обернуться катастрофой для его власти и военных усилий».

Ранее Зеленский пообещал в ближайшее время уволить нескольких глав областных администраций.

