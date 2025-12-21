Зеленский анонсировал кадровые перестановки на Украине

Зеленский сообщил о грядущем увольнении нескольких глав областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в ближайшее время планирует уволить нескольких глав областных администраций. Видеозапись опубликована в Telegram-канале украинского лидера.

«Я ожидаю докладов о некоторых главах местных администраций, которых стоит заменить», — сказал Зеленский, отметив, что соответствующие документы ему должны предоставить на следующей неделе.

Как отмечает украинское издание Insider UA, одним из уволенных может стать Виталий Бунечко, который сейчас занимает должность главы Житомирской областной администрации.

Ранее Зеленский заявил, что страна не сможет самостоятельно финансировать вооруженные силы численностью 800 тысяч человек после завершения конфликта.