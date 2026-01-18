Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:14, 18 января 2026Россия

В Госдуме усомнились в визите российских депутатов в США по приглашению конгрессвумен

Новиков: Госдума не обсуждала состав делегации для поездки в США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме усомнились, что визит российских депутатов в США по приглашению американской конгрессвумен Анны Паулины Луны может состояться. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, никакие решения по этому вопросу не принимались. Первый зампред международного комитета Дмитрий Новиков заявил, что не обсуждался в том числе состав делегации.

Тем временем член международного комитета Мария Бутина усомнилась в выдаче виз российским депутатам, против которых были введены санкции. Кроме того, государственный деятель задалась вопросом, получат ли они дипломатический иммунитет.

Ранее стало известно, что Анна Паулина Луна пригласила четырех российских депутатов посетить Вашингтон в конце текущего месяца. По ее словам, эта встреча необходима для обсуждения мирных инициатив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взыскание долгов за ЖКХ в России запланировали перевести на цифровую платформу

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Названо расстояние между российскими войсками и Славянском

    В Госдуме усомнились в визите российских депутатов в США по приглашению конгрессвумен

    Президент Ирана рассказал о последствиях в случае нападения на Хаменеи

    Россиян призвали не выходить на работу в офис с простудой

    Психиатр оценил влияние антидепрессантов на сексуальную жизнь

    Оценены шансы «Вашингтона» обыграть лучший клуб НХЛ

    Россиянам раскрыли принципиальную разницу между листовым и пакетированным чаем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok