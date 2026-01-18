В Госдуме усомнились в визите российских депутатов в США по приглашению конгрессвумен

Новиков: Госдума не обсуждала состав делегации для поездки в США

В Госдуме усомнились, что визит российских депутатов в США по приглашению американской конгрессвумен Анны Паулины Луны может состояться. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, никакие решения по этому вопросу не принимались. Первый зампред международного комитета Дмитрий Новиков заявил, что не обсуждался в том числе состав делегации.

Тем временем член международного комитета Мария Бутина усомнилась в выдаче виз российским депутатам, против которых были введены санкции. Кроме того, государственный деятель задалась вопросом, получат ли они дипломатический иммунитет.

Ранее стало известно, что Анна Паулина Луна пригласила четырех российских депутатов посетить Вашингтон в конце текущего месяца. По ее словам, эта встреча необходима для обсуждения мирных инициатив.