В центре Москвы произошел пожар

Пожар произошел в жилом доме на Татарской улице в Москве

В жилом доме в центре Москвы в воскресенье, 18 января, произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

Согласно сообщению, инцидент произошел в доме 1926 года постройки по адресу: Татарская улица, дом 5, строение 1. «Происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком жилого дома», — уточнили в ведомстве.

Жильцов подъезда, в котором произошел пожар, эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

