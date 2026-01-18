Реклама

Россия
11:25, 18 января 2026Россия

В центре Москвы произошел пожар

Пожар произошел в жилом доме на Татарской улице в Москве
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Пожар в Москве:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В жилом доме в центре Москвы в воскресенье, 18 января, произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

Согласно сообщению, инцидент произошел в доме 1926 года постройки по адресу: Татарская улица, дом 5, строение 1. «Происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком жилого дома», — уточнили в ведомстве.

Жильцов подъезда, в котором произошел пожар, эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

Ранее на территории Тимирязевской академии в Москве произошел сильный пожар. Возгорание началось в учебно-производственном корпусе на Лиственничной улице, где располагается птичник.

