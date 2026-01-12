Реклама

Россия
22:52, 12 января 2026Россия

В Москве вспыхнул сильный пожар

В Тимирязевской академии в Москве загорелся птичник на 500 квадратных метров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На территории Тимирязевской академии в Москве произошел сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что возгорание началось в учебно-производственном корпусе на Лиственничной улице около 21:30. По данным издания, там находится птичник. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее на севере Москвы на улице Зои и Александра Космодемьянских загорелась академия МВД. В результате пожара никто не пострадал. До этого в столице заметили пожар возле Рижского вокзала. Тогда загорелся ангар рядом с цветочным рынком. Информации о пострадавших и значительных разрушениях не было.

