В Великобритании призвали отменить визит короля Карла III в США

Британский парламентарий Хоар призвал отменить визит короля Карла III в США

Член британского парламента Саймон Хоар выступил с предложением отменить государственный визит короля Карла III в США. Такое мнение парламентарий высказал в социальной сети Х.

Хоар призвал отменить государственный визит Карла III в США на фоне действий американского президента Дональда Трампа, который в субботу, 17 января, объявил о введении в феврале пошлины в размере 10 процентов против ряда стран Европейского союза (ЕС), а также против Норвегии и Великобритании, не входящих в ЕС.

«Цивилизованный мир больше не может терпеть господина Трампа. Он ведет себя как гангстер-пират», — считает парламентарий.

Ранее лидер Демократической партии в Конгрессе США Чак Шумер заявил, что представители его партии будут блокировать инициативу президента США Дональда Трампа из-за его «донкихотовской» попытки заполучить Гренландию. Шумер анонсировал внесение законопроекта в Сенат с целью помешать введению пошлин против ряда европейских государств и предотвратить «дальнейший ущерб американской экономике и союзникам в Европе».