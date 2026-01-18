Реклама

16:41, 18 января 2026Забота о себе

Врач развеял миф о чистке печени и кишечника

Гепатолог Вялов: Печень и кишечник не нуждаются в регулярном очищении
Наталья Обрядина

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Вопреки популярному мнению, печень и кишечник не нуждаются в дополнительном регулярном очищении, заявил гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. Этот миф он развеял в беседе с aif.ru.

Врач подчеркнул: если бы внутренние органы нуждались в регулярном очищении, организм бы наверняка придумал, как это осуществить. Так, по его словам, печень прекрасно справляется с функцией самоочистки без дополнительной помощи извне. Более того, некоторые процедуры могут навредить здоровью органа.

Не стоит увлекаться и чисткой кишечника, продолжил Вялов. Гидроколонотерапия, употребление слабительных и сорбентов, монодиеты, клизмы из отваров трав и масел технически помогают опорожнить кишечник, но пользы от этих методов нет, предупредил он.

«После первой же трапезы кишечник вновь начнет наполняться соответствующим содержимым — собственно, он для этого и предназначен», — объяснил специалист. Более того, по его словам, подобные процедуры могут вымыть полезную микробиоту, восстановить баланс которой будет затруднительно.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух развеяла миф о стрессе для пищеварения из-за жирной пищи. Врач отметила, что у здорового человека печень, поджелудочная железа и кишечник обладают значительным адаптационным ресурсом и при нормальной работе никакого напряжения для желудочно-кишечного тракта из-за изменений рациона питания не будет.

