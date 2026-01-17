Реклама

08:49, 17 января 2026

Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе для пищеварения из-за жирной пищи

Кашух: ЖКТ не испытывает сильного стресса во время переедания жирной пищи
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Многие люди убеждены в том, что пищеварительная система испытывает сильный стресс во время перееданий в праздники или резкого перехода с растительной пищи на животную. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» развеяла данный миф.

Врач отметила, что у здорового человека органы пищеварения обладают значительным адаптационным ресурсом и при нормальной работе печени, поджелудочной железы и кишечника, никакого напряжения для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) из-за изменений рациона питания не будет.

По словам Кашух, если в желудок попадают непривычные жирные или высокобелковые продукты, организм подает своеобразный сигнал, который запускает выработку нужных ферментов для успешного переваривания пищи.

Время для адаптации к измененному рациону требуется только микробиоте кишечника, но она тоже подстраивается к изменениям.

«Таким образом, для человека без хронических заболеваний однократное или кратковременное изменение питания, будь то праздничный ужин или пост, как и выход из него — не считается критической нагрузкой. Проблемы могут возникнуть лишь при фоновой патологии. Поэтому основное внимание стоит уделять не периодическим «встряскам», а соблюдению сбалансированного рациона на протяжении всего года», — заключила гастроэнтеролог.

Ранее врач-кардиолог предупредил об опасности для сердца покупки продуктов на голодный желудок.

