Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:33, 6 октября 2025Забота о себе

Врач предупредил об опасности покупки продуктов на голодный желудок

Врач Абельян: Голодный человек выберет в магазине вредные для сердца продукты
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Кардиолог Хосе Абельян призвал не покупать продукты в магазине на голодный желудок, поскольку это опасно для сердца. Его слова передает издание Deia.

Абельян назвал питание основой здоровья сердца. Если человек отправится в магазин на голодный желудок, то он с большой долей вероятности выберет ультраобработанные продукты, а также еду с большим количеством трансжиров, сахара и соли, которые вредны для этого органа, предупредил врач.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Чтобы этого не произошло, по словам специалиста, необходимо планировать меню на неделю вперед. Упор нужно делать на фрукты, овощи, бобовые, рыбу и оливковое масло. В заключение Абельян подчеркнул, что сбалансированная средиземноморская диета защищает сосуды и снижает уровень холестерина в крови.

Ранее кардиолог Раша Аль-Лами рассказала о ранних признаках инфаркта и инсульта. Так, она призвала обратить внимание на состояние десен.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Называвший переговоры с Трампом унижением президент созвонился с ним

    «Спартак» принял решение по главному тренеру

    Стали известны четыре главных фактора риска инфаркта и инсульта

    Известная телеведущая заявила о большой гордыне у уехавших из страны россиян

    Из сети супермаркетов пропадут популярные бренды бытовой химии

    Возлюбленная Павла Дурова удивила подписчиков своей диетой

    Названы самые выгодные регионы для отдыха компанией на Новый год

    Семейную ипотеку захотели усовершенствовать

    Самый старый мужчина в мире отметил 113-летие

    Названо условие для новой встречи России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости