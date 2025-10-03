Забота о себе
19:35, 3 октября 2025Забота о себе

Названы неочевидные ранние признаки приближающегося инсульта или инфаркта

Кардиолог Аль-Лами: Болезни десен могут быть предвестниками инфаркта и инсульта
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Врач-кардиолог, профессор Раша Аль-Лами назвала неочевидные признаки, которые являются ранними предвестниками инсульта и инфаркта. Ее мнение приводит Daily Mail.

Первым тревожным признаком специалистка назвала болезни десен. По ее словам, точно неизвестно, почему заболевания полости рта имеют настолько разрушительное действие на организм. Однако подтверждено, что они на 67 процентов увеличивают риск диабета второго типа, который может спровоцировать инсульт или инфаркт.

Еще одним возможным признаком приближающегося приступа кардиолог назвала импотенцию. По ее словам, проблема с эрекцией может быть самым первым симптомом атеросклероза.

Другим тревожным признаком врач считает храп. Она уточнила, что он не вызывает инсультов и инфарктов, но если во сне прерывается дыхание, то это повод встревожиться. К тому же, как отметила врач, чаще храпят люди с избыточным весом, который тоже является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В заключение кардиолог посоветовала пройти обследование, если у человека постоянно холодные пальцы на руках и ногах. По ее словам, это может быть показателем нарушения кровообращения, вызванного плохой работой сердца.

Ранее врач общей практики Хелен Эван-Хоуэллс назвала общие для всех долгожителей привычки. По ее словам, люди, дожившие до глубокой старости, ведут активный образ жизни и стараются избегать контакта с вирусами и инфекциями.

