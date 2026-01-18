Стало известно о попытках ВСУ контратаковать у Константиновки

Марочко: Ослабленные солдаты ВСУ пытаются ежедневно атаковать у Константиновки

Ослабленные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно, по несколько раз, контратакуют в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), однако инициатива полностью на стороне армии РФ, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

«Противник серьезно ослаблен, но контратакующие действия в районе Константиновки предпринимаются украинским командованием ежедневно», — указал он.

Марочко добавил, что ВСУ идут на штурм 2-3 раза в день. Он указал, что малые маневренные группы пытаются занять те позиции, которые они утратили ранее.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются контратаковать на севере Константиновки.