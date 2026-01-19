Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 19 января 2026Россия

17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

Бусаргин: 17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти Саратовской области
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

17 ветеранов специальной военной операции (СВО) нашли работу в органах власти Саратовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Он пояснил, что бывшие военнослужащие трудоустроились в правительство региона, областную думу и районные администрации.

По данным Бусаргина, ряд ветеранов также строит карьеру в крупных компаниях региона. Он подчеркнул, что сейчас в Саратовской области идет второй практический модуль программы, и количество трудоустроенных участников, по прогнозам, будет увеличиваться. В скором времени планируется реализовать еще одно решение по интеграции бойцов в структуры регионального правительства.

Вопросы трудоустройства участников спецоперации находятся на постоянном контроле представителей всех уровней власти, заверил губернатор.

Ранее стало известно, что участника СВО и Героя РФ Александра Шуваева назначили вице-губернатором Иркутской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Спецпредставитель Путина встретится с Уиткоффом и Кушнером

    Европейцам предрекли политический балаган

    Право Лурье на новый иск к Долиной оценили

    Главный конкурент Boeing возьмет на работу гуманоидов

    В FIS отреагировали на слова Вяльбе о прекращении выдачи нейтрального статуса россиянам

    Адвокат Лурье показала ключи от квартиры Долиной

    Россиянин попал в полицию за разбитую машину матери сожительницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok