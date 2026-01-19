17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

Бусаргин: 17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти Саратовской области

17 ветеранов специальной военной операции (СВО) нашли работу в органах власти Саратовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Он пояснил, что бывшие военнослужащие трудоустроились в правительство региона, областную думу и районные администрации.

По данным Бусаргина, ряд ветеранов также строит карьеру в крупных компаниях региона. Он подчеркнул, что сейчас в Саратовской области идет второй практический модуль программы, и количество трудоустроенных участников, по прогнозам, будет увеличиваться. В скором времени планируется реализовать еще одно решение по интеграции бойцов в структуры регионального правительства.

Вопросы трудоустройства участников спецоперации находятся на постоянном контроле представителей всех уровней власти, заверил губернатор.

Ранее стало известно, что участника СВО и Героя РФ Александра Шуваева назначили вице-губернатором Иркутской области.