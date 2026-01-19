Реклама

Россия
11:05, 19 января 2026

Участник СВО стал вице-губернатором российского региона

Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «#кобзевнасвязи»

Участник специальной военной операции (СВО) и Герой РФ Александр Шуваев стал вице-губернатором Иркутской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Игорь Кобзев.

Он пояснил, что до назначения Шуваев прошел стажировку в местных органах власти.

По словам главы Приангарья, новый вице-губернатор проходил службу в Воздушно-десантных войсках России. Кроме того, Шуваев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

В июне 2025 года он стал участником второго потока федеральной программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным, добавил Кобзев.

Ранее «Единая Россия» сообщила об открытии центра обучения для ветеранов СВО. Как разъяснили в партии, организация займется подготовкой участников бывших военных, избранных в законодательные органы власти или планирующих участвовать в избирательных кампаниях.

