Мужа Собчак назвали извращенцем и любителем пошлятины

Глава ФПБК Бородин назвал режиссера Константина Богомолова извращенцем

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин опубликовал пост с критикой театрального режиссера и мужа Ксении Собчак Константина Богомолова. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале общественника.

«Богомолов — известный в театральном мире извращенец и большой любитель пошлятины... Об этом много кто пишет и говорит», — написал Бородин.

Этим высказыванием политик сопроводил видео одной из посетительниц спектакля, поставленного Богомоловым. Та пожаловалась на «сбой ориентации в постановке» и на присутствие в качестве персонажей представителей ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее Бородин потребовал внести в список террористов и экстремистов украинскую певицу Светлану Лободу.