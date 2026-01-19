Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:43, 19 января 2026Из жизни

Чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина рассказал о жульничестве при помощи пениса

Спортсмен-лыжник Вермюлен из Австрии рассказал о жульничестве с гениталиями
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Eric Dubost / Pacific Press / LightRocket / Getty Images

Бывший спортсмен-двоеборец и один из сильнейших лыжников-гонщиков мира, австриец Мика Вермюлен, сделал шокирующее признание о системном жульничестве среди спортсменов, которые прыгают на лыжах с трамплина. Об этом сообщает blue News.

В интервью для подкаста чемпион рассказал, что многие лыжники во время тренировок подкладывают в область паха пластилин, чтобы растянуть костюм и увеличить его площадь. Это нужно, чтобы улучшить аэродинамические показатели. Кроме того, ветераны команды советовали ему, как обмануть комиссию: нужно примотать пенис скотчем к животу или ноге перед контрольными замерами. Это позволяет уменьшить обхват паха на один-два сантиметра и получить аэродинамическое преимущество в полете.

«Все постоянно жульничали. Они засовывали тонны пластилина в нижнее белье, чтобы увеличить площадь костюма», — рассказал 26-летний Вермюлен. По словам спортсмена, который сегодня борется за победу на этапах Кубка мира в лыжных гонках, в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье сложилась опасная культура, где нарушение правил считается нормой.

Он уверен, что каждый дисквалифицированный атлет жульничал осознанно, оправдываясь тем, что «так делают все». Несмотря на ужесточение контроля после громкого скандала с костюмами в 2025 году, Вермюлен считает действующие наказания (две дисквалификации после второго нарушения) слишком мягкими и призывает вводить длительные отстранения, чтобы искоренить порочную практику.

Материалы по теме:
«Это цирк, что ли?» Медведев — один из сильнейших теннисистов мира. Почему он скандалит на корте и оскорбляет фанатов?
«Это цирк, что ли?»Медведев — один из сильнейших теннисистов мира. Почему он скандалит на корте и оскорбляет фанатов?
1 февраля 2022
Неприличный жест, сломанный пьедестал и запретные объятья. Самые яркие и курьезные моменты Олимпиады
Неприличный жест, сломанный пьедестал и запретные объятья. Самые яркие и курьезные моменты Олимпиады
20 февраля 2022

Ранее финский лыжник Реми Линдхольм, дважды отморозивший пенис во время соревнований, рассказал об испытанных ощущениях. В первый раз спортсмен пришел к финишу с отмороженными гениталиями в 2021 году, когда участвовал в Кубке мира на горнолыжном курорте Рука в Финландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    ЕС захотел вбить клин между Россией и Норвегией

    Молодой россиянин продал квартиру и перевел деньги мошенникам

    Чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина рассказал о жульничестве при помощи пениса

    Гражданам ЕС разослали инструкцию для подготовки к ядерной войне

    Российских юниоров допустили до турниров с флагом и гимном в трех видах спорта

    Зеленский анонсировал новые боевые операции против России

    Сибиряки переночевали в палатке в минус 43

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok