Чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина рассказал о жульничестве при помощи пениса

Бывший спортсмен-двоеборец и один из сильнейших лыжников-гонщиков мира, австриец Мика Вермюлен, сделал шокирующее признание о системном жульничестве среди спортсменов, которые прыгают на лыжах с трамплина. Об этом сообщает blue News.

В интервью для подкаста чемпион рассказал, что многие лыжники во время тренировок подкладывают в область паха пластилин, чтобы растянуть костюм и увеличить его площадь. Это нужно, чтобы улучшить аэродинамические показатели. Кроме того, ветераны команды советовали ему, как обмануть комиссию: нужно примотать пенис скотчем к животу или ноге перед контрольными замерами. Это позволяет уменьшить обхват паха на один-два сантиметра и получить аэродинамическое преимущество в полете.

«Все постоянно жульничали. Они засовывали тонны пластилина в нижнее белье, чтобы увеличить площадь костюма», — рассказал 26-летний Вермюлен. По словам спортсмена, который сегодня борется за победу на этапах Кубка мира в лыжных гонках, в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье сложилась опасная культура, где нарушение правил считается нормой.

Он уверен, что каждый дисквалифицированный атлет жульничал осознанно, оправдываясь тем, что «так делают все». Несмотря на ужесточение контроля после громкого скандала с костюмами в 2025 году, Вермюлен считает действующие наказания (две дисквалификации после второго нарушения) слишком мягкими и призывает вводить длительные отстранения, чтобы искоренить порочную практику.

