21:52, 19 января 2026

ЕС захотел вбить клин между Россией и Норвегией

Шестаков: ЕС не нравятся хорошие отношения в рыболовстве между РФ и Норвегией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Европейскому союзу (ЕС) не нравятся хорошие отношения между Россией и Норвегией в сфере рыболовства, объединение хочет вбить клин между двумя государствами. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с РИА Новости.

«Конечно, Евросоюзу хочется вбить клин между Россией и Норвегией в этой части, и самим попробовать договориться с норвежцами. Поэтому они придумали историю с обвинением двух наших рыболовецких компаний. Доказательств никаких не приведено», — сказал Шестаков.

По его словам, в Норвегии понимают, что разрыв подписанного в 1975 году соглашения ни к чему хорошему не приведет.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейские лидеры неконструктивно подходят к вопросу переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

