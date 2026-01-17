Реклама

15:45, 17 января 2026

В Норвегии осудили лидеров ЕС за неконструктивный подход к переговорам с Россией

Яна Лаушкина

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские лидеры неконструктивно подходят к вопросу переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Эксперт написал, что это происходит после четырех лет организации «мирных саммитов», на которые Россия не приглашается и на которых не обсуждаются вопросы мирного урегулирования.

Ранее профессор заявлял, что в условиях провала Запада на Украине европейские лидеры, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, предъявляют к России абсурдные требования, чем только ухудшают будущую переговорную позицию для себя и Киева.

Также Гленн Дизен раскритиковал главу Министерства обороны Великобритании Джона Хили за высказывания о желании «похитить» президента России Владимира Путина.

