Профессор Дизен: С каждым днем переговорная позиция Украины и Запада ухудшается

В условиях провала Запада на Украине европейские лидеры, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, предъявляют к России абсурдные требования, чем только ухудшают будущую переговорную позицию для себя и Киева. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Станислава Крапивника.

«Но наши бесполезные лидеры даже сейчас не хотят разговаривать с Россией. Это просто за гранью абсурда!» — заявил ученый.

По его словам, для западных лидеров момент упущен уже давно — и это непоправимо ослабит их влияние на любое будущее мирное урегулирование.

«Знаете, даже если завтра политики вдруг опомнятся и скажут, что нам следует разговаривать с русскими, я думаю, что к настоящему времени мы уже слишком многое упустили», — заключил Дизен.

Ранее Каллас заявила, что ЕС планирует завершить принятие 20-го пакета санкций против России в феврале текущего года. Каллас также напомнила, что ЕС собирается предоставить кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансирование обороны и государственных функций страны на ближайшие два года.