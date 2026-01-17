Крапивник: Сырский избрал самоубийственную для ВСУ тактику в зоне СВО

Решение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о проведении пиар-атак на южном участке фронта оказалось не просто бессмысленным в военном плане, но и самоубийственным. Такое мнение высказал отставной офицер Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов Америки (США) Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Юг страны для ВСУ рушится. Их самоубийственные пиар-атаки каждый день заканчиваются одним и тем же — множеством трупов и изувеченных тел, но они продолжают это делать», — пояснил эксперт.

Крапивник отметил, что губительность таких тактик для знающего в военном деле человека очевидна. И ни один генерал не стал бы делать подобные вещи, если бы у него было хоть немного чести.

«Но у Сырского ее [чести] нет, так что не о чем беспокоиться», — подытожил Крапивник.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сделал мрачное заявление о положении ВСУ на поле боя.