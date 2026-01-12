Главу МО Британии раскритиковали из-за слов о «похищении» Путина

Профессор Дизен раскритиковал главу МО Британии Хили за слова о похищении Путина

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал главу министерства обороны (МО) Великобритании Джона Хили за высказывания о желании «похитить» президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Политика великих держав в 2026 году: мы не можем вести дипломатию с президентом крупнейшей в мире ядерной державы, но мы должны его похитить... Вот такие люди нас представляют», — возмутился эксперт.

11 января журналист задал Хили вопрос о том, кого бы из мировых лидеров он бы «похитил». Британский министр ответил, что был бы не прочь «взять Путина под стражу».

Также Хили заявил, что воздушная тревога из-за удара российской баллистической ракеты «Орешник» застала его недалеко от Львова. Он добавил, что пережитая им ситуация была «серьезным моментом».