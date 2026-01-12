Реклама

10:40, 12 января 2026

Министр обороны Британии рассказал о пережитой тревоге из-за «Орешника»

Виктория Кондратьева
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что застал недалеко от Львова воздушную тревогу из-за удара российской баллистической ракеты «Орешник». Его слова приводятся в пресс-релизе министерства обороны страны.

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги рядом со Львовом в ходе нашего путешествия в Киев», — заявил Хили.

Глава Минобороны Британии добавил, что пережитая им ситуация была «серьезным моментом».

Ранее британская газета The Sun сообщила, что Хили едва не оказался под ударом «Орешника», так как по пути в Киев находился неподалеку от места удара этой ракетой.

